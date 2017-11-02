بيان النيابة العامة والداخلية حول عملية خاصة بالسجين الخطير الهارب أثناء نقله المرحلي

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

كشفت عمليات البحث والتحري الشاملة المنفذة من اجل تحديد مأوى السجين الخطير ذي السوابق العديدة المتهم بارتكاب الجرائم الكبرى خاصة الذي تمكن من الهروب أثناء نقله المرحلي بحماية القافلة الخاصة إلى مدينة باكو في 23 أكتوبر الماضي المدعو اعتبار محمدوف والملقب بـ"قوجا" / العجوز/ عن اختبائه في منزل يخص بعريفه ائلغار عظيموف في محافظة حاجيقبول وعند تدقيق وتحقيق معلومة اتضح أن السجين الهارب اعتبار محمدوف كان على متن مركبة تسير على الطريق السريع الواصل بين باكو وآلات برفقة عريفه ائلغار عظيموف صاحب المركبة وأنار اصغروف وشاهمار بيكعليزاده ساكني العاصمة قرابة الساعة 2300 من أول نوفمبر تشرين الثاني الحالي فنفذت عملية فورية لتوقيفهم.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان مشترك صدر عن النيابة العامة ووزارة الداخلية أن راكبي المركبة رفضوا الاستجابة لطلب موظفي شرطة المرور بوقف المركبة التي قادها سائقها على الموظفين محاولين هروبا من المكان وهم يطلقون نيرانا عليهم.

غير أن أعضاء فريق العملية الفورية قاموا باتخاذ تدابير جوابية وفقا للتشريع المعمول به باستخدام الأسلحة النارية ما أدى إلى إصابة اعتبار محمدوف وائلغار عظيموف اللذين توفيا عندما كانا ينقلان إلى مستشفى لتلقي العلاج وبقي المصاب الآخر أنار اصغروف قيد الحياة إلى المستشفى الذي يتلقى فيها العلاج حاليا وأما رابعهم المدعو شاهمار بيكعليزاده الذي لم يصب شيئا فتم توقيفه بنجاح.

وكشفت عملية تفتيش المركبة عن مسدسي ماكاروف وعدد كبير من الخراطيش والأعيرة النارية وقنبلة يدوية وسكين وحجم كبير من المنتجات الغذائية المحفوظة الضرورية للإقامة في ظروف صحراوية ومستلزمات طبية وملابس وسائر الأشياء.

وتستمر العملية الخاصة لكشف ملابسات الحوادث ذات الصلة.