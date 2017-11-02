مهرجان باكو للتسوق سيكون مفيدا للمنطقة بأسرها

باكو، 2 نوفمبر (أذرتاج).

قال آكان سوفير رئيس وقف الدراسات الاستراتيجية والاجتماعية لدى مجموعة مرمره العاملة في تركيا ان مهرجان باكو للتسوق الذي ينظم حاليا في أذربيجان يحمل اهمية كبيرة لتعريف المجتمعات بالبلد وللترويج السياحي على السواء. وذكر البروفيسور ان هذا المهرجان سيكون مفيدا لاقتصاد اذربيجان وميزانيتها.

واشار سوفير الى ان مهرجان باكو للتسوق مبادرة أطلقت برعاية واهتمام الحكومة الأذربيجانية لتطوير السياحة.

أعرب الباحث التركي عن ثقته في نجاح هذا المهرجان مشيدا بخبرة البلد الكبيرة في تنظيم الفعاليات الدولية والاقليمية والأحداث الرياضية والثقافية منها. ستعرض أذربيجان امكانياتها السياحية عبر هذا المهرجان. سيكون هذا المهرجان مفيدا لأذربيجان وكذلك منطقة القوقاز والعالم التركي بأسره.