نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى تلتقي بأعضاء فريق الصداقة البرلمانية الفرنسية الأذربيجانية

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

التقت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا في 2 نوفمبر تشرين الثاني اليوم بوفد يضم أعضاء فريق الصداقة البرلمانية الفرنسية الأذربيجانية.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا رحبت بالضيوف مهنية بيار الين رافان بمناسبة تعيينه رئيسا لفريق الصداقة البرلمانية الفرنسية الأذربيجانية وتمنت له نجاحا. وتذكرت مهربان علييفا رئاستها فريق الصداقة الأذربيجانية الفرنسية عندما كانت نائبة المجلس الوطني مبلغة أن فعاليات الفريق يعطي دفعة توسيع العلاقات بين البلدين.

وقالت مهربان علييفا إن العام الحالي يحتفل بالذكرى السنوية الـ 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وفرنسا مفيدة أن السنوات الماضية شهدت تطور التعاون بين البلدين. ونوهت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى إلى تخصيص أذربيجان أهمية بجميع المجالات في العلاقات مع فرنسا مبلغة أن المجال الإنساني من أولويات أذربيجان الذي يحصل على إنجازات كبرى فيه. كما تناولت السيدة علييفا التعاون في مجال التعليم ومشاريع ضخمة تنفذ بين البلدين مشيرة إلى أنشطة ثانوية فرنسية والجامعة الفرنسية الأذربيجانية في البلد وقالت إن هذا يخدم لتطوير النظام التعليمي وكذلك العلاقات الثنائية على حد سواء.

وابلغ رئيس فريق الصداقة الفرنسية الأذربيجانية بيار الين رافان انه يبذل جهودا خلال فترة توظيفه المنصب من اجل تعميق التعاون بين البلدين.