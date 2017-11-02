الرئيس إلهام علييف يستقبل نائبة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي مع الوفد المرافق لها
AzerTAg.az
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٦:٤٠]
باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج
استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني اليوم نائبة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ليندا لانزيللوتا مع الوفد المرافق لها.
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