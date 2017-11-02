علاقات الصداقة بين أذربيجان والجبل الأسود متطوِرة

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في 2 نوفمبر تشرين الثاني اليوم في باكو بنظيره من الجبل الأسود سرجان دارمانوفيتش الذي يزور أذربيجان في زيارة رسمية حاليا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الوزيرين أعربا في الاجتماع عن الامتنان من تطور علاقات الصداقة بين أذربيجان والجبل الأسود مشيرين إلى مساهمة الزيارات رفيعة المستوى في توسيع التعاون.

واكد دارمانوفيتش أن أذربيجان يلعب دورا بناء ومطبعا في المنطقة المعقدة مشيدا بالحوار رفيع المستوى النظامي بين الطرفين.

كما نوها الوزيران إلى أهمية الاتفاقيات العديدة الموقع عليها بين البلدين.

وقال الوزير محمدياروف إن طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص المشغل مؤخرا يكسب ببالغ الأهمية الاستراتيجية من حيث ربطه أوروبا بآسيا من خلال أقصر طريق وأنسب فيما هنأ الوزير دارمانوفيتش أذربيجان بمناسبة تحقق هذا المشروع الاستراتيجي.

كما تم التأكيد على أهمية استراتيجية للتعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة وعلى ممر الجنوب للغاز ومشروعي تاناب وتاب في هذا السياق.

وبحث الوزيران في الاجتماع آفاق التعاون الثنائي في مجالات السياحة والتعليم والشباب والرياضة والعلم والتكنولوجيا.

وتبادل الوزيران الآراء حول التعاون على المحافل الدولية وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعقد الوزيران عقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا حول المسائل المطروحة للبحث.