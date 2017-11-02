البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 3 نوفمبر تشرين الثاني
AzerTAg.az
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٧:٣١]
باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 3 نوفمبر تشرين الثاني.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7003 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 3 نوفمبر.
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