الدفاع الأذربيجاني يرد ردودا فورية على استفزاز الاحتلال الأرميني عند الحدود الدولية

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

تعرضت قرية قرالر محافظة طاووس الأذربيجانية قرابة الساعة 12.30 من يوم 2 نوفمبر تشرين الثاني اليوم لطلقات نارية مستهدفة من مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في أراضي محافظة برد الأرمينية الحدودية من الأسلحة الثقيلة.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الأذربيجاني المرابطة في هذا الجزء من خط التماس عند الحدود الدولية بين أذربيجان وأرمينيا قامت باتخاذ تدابير فورية للتصدي لتزايد نطاق الأعمال الاستفزازية التالية عن جانب الاحتلال الأرميني.