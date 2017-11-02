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    خصومات مهرجانية مع شركة "و م ف" المتخصصة في بيع الساعات العالمية

    ٠٢.١١.٢٠١٧ [١٧:٤٦]

    باكو، 2 نوفمبر (أذرتاج).

    تسر شركة " وم ف" المتخصصة في بيع ساعات العلامات الجارية الفاخرة في إطار مهرجان باكو للتسوق.

    تعرض الشركة خصومات بنسبة 10 % لكل السلع في متاجرها "سواتش" و"تيسوت" و"لونجينس".

    الى جانب ذلك، يستمتع الزبائن بخصومات 30% لكل السلع في متجر " G-Shock".

    ستستمر حمل الخصومات الى 15 نوفمبر.

    للانتهاز من فرصة الخصومات، وللمعلومات المفصلة يمكن اللجوء الى موقع http://bakushopfest.com/our-stores على شبكة الانترنت.

    يذكر ان مهرجان باكو الاول للتسوق اقيم في الفترة ما بين 10 ابريل و10 مايو لهذا العام في باكو.

    اما مهرجان باكو الثاني للتسوق الذي انطلق من 15 أكتوبر فانه سيستمر حتى 15 نوفمبر.

    يتولى مكتب المؤتمرات الأذربيجاني التابع لوزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية تنظيم المهرجان.

    AZERTAG.AZ : خصومات مهرجانية مع شركة "و م ف" المتخصصة في بيع الساعات العالمية
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