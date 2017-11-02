تبادل الآراء حول آفاق تطوير العلاقات الأذربيجانية الفرنسية

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بأعضاء فريق الصداقة البرلمانية الفرنسية الأذربيجانية.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن الاجتماع شهد تبادل الآراء حول الوضع الراهن للتعاون بين أذربيجان وفرنسا بما فيه آفاق تطور العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة مع التأكيد على مساهمة الزيارات المتبادلة المنفذة بمختلف المستويات في هذه العلاقات.

وأشار الوزير محمدياروف إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وفرنسا منوها إلى إقامة العلاقات المعتمدة على الصداقة والتفاهم خلال الفترة الماضية. كما لفت خاصة إلى خدمة ودور نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا في تطوير التعاون بين أذربيجان وفرنسا.

وأشار رئيس فريق الصداقة بيار الآن رافان إلى ضرورة توسيع التعاون مع الأقاليم الفرنسية وزيادة اتصالات ولقاءات بين النواب منوها إلى أهمية زيادة التآخي بين مدن كلا البلدين من اجل المزيد من تعريف أذربيجان وتشجيعه في فرنسا.

وتناول الوزير محمدياروف نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وعملية المحادثات فيه مبلغا أن العدالة مع أذربيجان ما يطلب بمعالجة النزاع وفقا لسيادة أذربيجان ووحدة أراضيه وفي اطار حدوده المعترف بها دوليا.