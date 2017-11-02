وزير الدفاع يبحث الوضع الراهن في خط التماس مع مبعوث رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
AzerTAg.az
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج
التقى وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني اليوم بالمبعوث الخاص للرئيس المفوض الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي انجي كاسبشيك.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الوزارة أن الطرفين تبادلا الآراء في الاجتماع حول الوضع الراهن عند خط التماس ونتائج المراقبات المقامة ومعالجة النزاع عموما.
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