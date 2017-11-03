الاحتلال الأرمني يخل بوقف إطلاق النار 119 مرة بالأسلحة الثقيلة

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

أخلت قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 119 مرة خلال اليوم من مختلف اتجاهات خط التماس باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني اطلقت النيران من مواقعها في قرية شاوارشاوان محافظة نويمبريان الأرمينية ومرتفعات محافظة ايجيفان الأرمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرى قايماقلي وفرحلي وقيزيل حاجيلي وبالا جعفرلي محافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها في قرى موسسغيخ وشيناري وأيجيدزور ومرتفعات محافظة برد الأرمينية على قرىاغدام وكوخ نبي وقرالر محافظة طاووس الأذربيجانية ومن مواقعها في مرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية زمنلي ومرتفعات محافظة جدابيك.

كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة على الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرى ومرتفعات جويارخ وتشيلابورت محافظة تارتار وباش قروند وتقيبيكلي وباش قروند وجواهرلي وقراقاشلي وكنكرلي وساريجالي ويوسف جانلي ومرزيلي محافظة أغدام وكوروباتكينو محافظة خوجاوند وأشاغي اويس علي وقروند وقراخانبايلي وغورغان وكردلر وهوراديز محافظة فضولي ونوزگار محافظة جبرائيل لفترات متفرقة.