سعر نفط أذربيجان يوشك على 63 دولارا

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

يستمر ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني بالمصافق العالمية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 62.89 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.49 دولارا.

وأضاف أن برميل البترول من نوع "لايت" يسوق بقيمة 54.77 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد نموه قدر 0.23 دولار وأما برميل البترول من نوع "برنت" فتم بيعه بقيمة 60.80 دولارا في مصفق لندن بعد ارتفاعه قدر 0.18 دولارا.