الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم يعتمد ترشيح مدرب قراباغ للمنتخب الوطني

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم جلسة اعتيادية لها لدى قاعة المؤتمرات بمعلب باكو الأولمبي.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المسألة الأهم المدرجة في جدول الاعمال هي النظر في مرشحين إلى منصب مدرب المنتخب الوطني بعد انتهاء فترة توظيف المدرب الكرواتي روبرت بروسينيتشكي.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت بعد المناقشة على ترشيح مدرب نادي قراباغ الاغدامي الأذربيجاني الذي تأهل لأول مرة في تاريخ كرة قدم أذربيجان لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا قربان قربانوف لمنصب مدرب المنتخب الوطني على أن يباشر تنفيذ مهامه يوم انتهاء فترة عقد المدرب الكرواتي بروسينيتشكي.

يذكر أن فترة تعاقد الاتحاد الأذربيجاني مع المدرب الكرواتي المذكور تنتهي في ديسمبر كانون الأول القادم بعد 3 سنوات.