دوري الدرجة الأولى: ميل موغان – زاقاتالا 2-1

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

انطلقت اليوم مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن زاقاتالا حل ضيف على ميل موغان في إيميشلي وعلى الرغم من تسجيله هدفين فتكبد بخسارة بهدف مقابل هدفين.

وأوضح أن اهداف المباراة المنظمة على ملعب حيدر علييف في إيميشلي بإدارة الحكم رجبوف جاءت عن طريق سولخايف في د57 مرماه ومحمدوف د80 لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه موسايف في د65.