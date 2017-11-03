الرئيس إلهام علييف يستقبل وفدا فرنسيا
AzerTAg.az
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٥]
باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني اليوم وفدا فرنسيا برئاسة رئيس فريق الصداقة الفرنسية الأذربيجاني لدى الجمعية الوطنية الفرنسية بيار آلين رافان.
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