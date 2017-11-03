دوري الدرجة الأولى: شوالان – قراداغ لوكباتان 1-2

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

انطلقت اليوم مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن قراداغ لوكباتان واصل عروضه القوي منذ بدء الموسم ولم يستثن مضيفه شوالان حيث تمكن من الفوز الجدير عليه بهدفين مقابل واحد.

أوضح أن هدفي زعيم الترتيب سجلهما سليمانوف في د88 والله قولييف في د90+4 ردا على هدف هاشملي في د8 في المباراة المقامة على ملعب أذال أرينا بالعاصمة بقيادة الحكم أقايف.