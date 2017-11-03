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    رئيس فريق الصداقة الفرنسي الأذربيجاني يزور ضريح الزعيم العام ومقابر الشهداء

    ٠٣.١١.٢٠١٧ [١٢:٥‎٦]

    باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

    زار رئيس فريق الصداقة الفرنسي الأذربيجاني بالجمعية الوطنية الفرنسية بيار الان رافان في 3 نوفمبر تشرين الثاني اليوم ضريح الزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديث ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    وأبلغت مراسلة أذرتاج أن الوفد الفرنسي وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    كما زار الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

    ثم شاهد الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

    AZERTAG.AZ :رئيس فريق الصداقة الفرنسي الأذربيجاني يزور ضريح الزعيم العام ومقابر الشهداء
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