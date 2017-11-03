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    دوري الدرجة الأولى: توران طاووس – صباح 4-0

    ٠٣.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٥‎]

    باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

    انطلقت اليوم مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن طوران طاووس حقق فوزا جديرا على ضيفه صباح الباكوي في مباراة منظمة على ملعب طاووس المركزي بإدارة الحكم حسنوف.

    وأوضح أن صباح يم يستطع أداء عرض يذكر حيث خسر بأربعة أهداف دون رد أتت بواسطة زمانوف د31 وصمدوف د56 ود89 ومحمدوف د90+3.

    AZERTAG.AZ :دوري الدرجة الأولى: توران طاووس – صباح 4-0
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