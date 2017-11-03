فنانة تركية: أفكر في الاستمتاع بمهرجان باكو للتسوق

باكو، 3 نوفمبر (أذرتاج)

قالت الممثلة التركية ميرال كونرات انها تفكر في الاستمتاع بالمشاركة في مهرجان باكو للتسوق.

واضافت انها تزور باكو كثيرا بقدر الستطاع حيث انها تحبها. واشارت الى أنها لا تفرق بين تركيا وأذربيجان. وأشادت الممثلة التركية برعاية الدولة الاذربيجانية لتنظيم المهرجان. وأعربت عن ثقتها في إسهام هذا المهرجان في تطوير السياحة والاقتصاد في البلد.