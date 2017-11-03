فنانة تركية: أفكر في الاستمتاع بمهرجان باكو للتسوق
AzerTAg.az
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٣:٥٥]
باكو، 3 نوفمبر (أذرتاج)
قالت الممثلة التركية ميرال كونرات انها تفكر في الاستمتاع بالمشاركة في مهرجان باكو للتسوق.
واضافت انها تزور باكو كثيرا بقدر الستطاع حيث انها تحبها. واشارت الى أنها لا تفرق بين تركيا وأذربيجان. وأشادت الممثلة التركية برعاية الدولة الاذربيجانية لتنظيم المهرجان. وأعربت عن ثقتها في إسهام هذا المهرجان في تطوير السياحة والاقتصاد في البلد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٤]
٣١.١٠.٢٠١٧ [١٤:٥٦]
٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٦:٣٨]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٢:٥٦]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٠:٣٦]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٠]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٨:٣٨]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٧:١٨]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٣:٥٥]
٠١.١١.٢٠١٧ [١٩:٥٢]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٦:٥١]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٢:٤٥]
٠١.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٧]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٩:١١]
١٩.١٠.٢٠١٧ [١٧:٠١]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٣:٥٥]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٤]
٣١.١٠.٢٠١٧ [١٤:٥٦]
٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٦:٣٨]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٠٩.١٠.٢٠١٧ [١٨:١٠]
٣٠.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٣١]
٣٠.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٠٩]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٦:٠٥]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٤:١٥]
٠١.١١.٢٠١٧ [١٨:٠١]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٥:٣٨]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٤:٣٥]
٣١.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
٢٨.١٠.٢٠١٧ [٢١:٣١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك