كوبونات اليانصيب تسر زوار مهرجان باكو للتسوق

باكو، 3 نوفمبر (اذرتاج).

يقدم مهرجان باكو للتسوق للمستهلكين لحظات خيالية لا تُنسى بفضل سلسلة الجوائز المُقدّمة في المهرجان من خلال كوبونات اليانصيب، منها أجهزة التلفاز وكاميرات ومدافئ وهواتف جوالة وغيرها...

يستمر مهرجان باكو الثاني للتسوق في بعث فرحة الى قلوب سكان باكو وضيوف المدينة بعروضه الجديدة منذ انطلاقه في 15 أكتوبر لهذا العام.

وأعلن عدد ونطاق جوائز من تذاكر اليانصيب التي تم حصل عليها الزبائن المحليون والاجانب من المتاجر المشاركة في المهرجان. ستكون اكثر من 20 ألف كبون يانصيب رابحة في المهرجان.

سيربح المشاركون 20 جهاز تلفاز من ميترو بارك و20 جهاز كاميرا من بارك بولفار و20 هاتفا جوالا من هايبرماركت برافو و20 مكنسة كهربائية من باكو إلكترونيكس و20 مدفئة من أوبتيمال إلكترونيكس الى جانب الجوائز العديدة التي ينشر قائمتها موقع http://bakushopfest.com/lotereya/lotereya-hediyyeleri/ !

ما هي طريقة الحصول على كبونات اليانصيب؟ وهي بسيطة.

يمكن المشاركة في سحوبات اليانصيب الحية التشجيعية "مفاجآت مهرجانية" عند التسوق في مرة واحدة بقيمة تزيد عن 100 مانات حتى 25 نوفمبر في المتاجر المنضمة الى المهرجان. يجب تقديم إيصالات شراء الى كشك الاستعلامات لمهرجان باكو للتسوق للحصول على كبونات اليانصيب لتنتهز من فرصة الربح الفوري. يحصل المتسوق على كبون واحد لشرائه السلع بقيمة 100-500 مانات، وعلى كبونين اثنين لشرائه السلع بقيمة 500 وأكثر. امسح الكبون للتو واربح جوائز قيمة.

للمعلومات المفصلة ارجعوا الى موقع www.bakushopfest.com/lotereya/ .

ملاحظة: اما المستفيدون من خدمة تاكس فري خلال فترة 15 اكتوبر – 15 نوفمبر في المتاجر المنضمة الى مهرجان باكو للتسوق فيمكنهم المشاركة في كبونات اليانصيب المهرجاني بعد تقديم إيصالات شراء.