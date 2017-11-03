باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 6 نوفمبر تشرين الثاني. وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7003 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 6 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 6 نوفمبر تشرين الثاني

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