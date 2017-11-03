باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج اختتمت اليوم مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم. وابلغ مراسل أذرتاج أن خزر تعادل سلبيا مع ضيفه بناء في مباراة منظمة على ملعب اذال ارينا بقيادة الحكم باشايف.

AZERTAG.AZ : دوري الدرجة الأولى: خزر – بناء 0-0

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