دوري الدرجة الأولى: أقصو – الجيش الرياضي 1-1

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت اليوم مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الجيش الرياضي حل ضيفا على أقصو في آخر مباريات الجولة في إستاد أقصو المركزي بإدارة الحكم محمدوف.

وزاد أن المنافسين انهيا المباراة بالتعادل لهدف مقابل مثله حيث تمكن صاحب الأرض من خطف النقطة الواحدة في آخر دقيقة المباراة من جانب بابايف د90 ردا على هدف تيموروف المسجل في د25 من ركلة الجزاء.