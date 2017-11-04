دوري الممتاز: جدول مباريات الجولة الـ 11

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

أعلن دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول مباريات الجولة الحادية عاشرة من دوري أذربيجان الممتاز توباز.

وابلغ مراسل أذرتاج أن مباريات الجولة تقام خلال اليومين الاثنين 4-5 نوفمبر تشرين الثاني.

أوضح أن الجولة تنطلق بمباراة يحل فيها صبائل ضيفا على غابالا فيما يلتقي سومغايت بغريمه كشله.

وفي اليوم الثاني من الجولة يضيف كبز الكنجوي قراباغ الأغدامي زعيم الترتيب بينما تختتم الجولة بمباراة زيرة ونفطجي.

يذكر أن قراباغ يتصدر الترتيب برصيد 22 نقطة ويليه زيرة ثانيا برصيد 21 نقطة وغابالا ثالثا 19 نقطة. ويحتل نفطجي المركز الرابع برصيد 13 نقطة وسومغايت خامسا 13 نقطة وصبائل سادسا 9 نقاط وكشله سابعا 8 نقاط وكبز ثامنا برصيد 7 نقاط.