السفير الفلسطيني: مهرجان باكو للتسوق سيساهم في تطوير الاقتصاد

باكو، 4 نوفمبر (أذرتاج).

أشاد السفير الفلسطيني ناصر عبدالكريم في حديثه مع موقع مهرجان باكو للتسوق بمبادرة حكومة اذربيجان لتنظيم مهرجان التسوق في البلد مشيرا الى ان مثل هذه الفعاليات تساهم في تطوير السياحة.

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني عميد السفراء العرب في أذربيجان ان تنظيم هذا المهرجان فكرة جيدة ومبادرة رائعة لاستقطاب السياح الى البلد. تتمتع أذربيجان بالطبيعة الجميلة والساحرة، ويجذب السياح وهواة التسوق الى البلد للاستمتاع بهذا الجمال والتسوق.