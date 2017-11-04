كاخا كالادزه: مهرجان باكو للتسوق مهم بالنسبة للمنطقة بأسرها

باكو، 4 نوفمبر (أذرتاج)

قال عمدة مدينة تبيليسي العاصمة الجورجية النائب السابق لرئيس الوزراء في حديثه مع موقع المهرجان على شبكة الإنترنت انه يرحب من صميم القلب بمهرجان باكو للتسوق. أعرب عن ثقته في ان يكون هذا المهرجان مهما لباكو والمنطقة على السواء.

واضاف ان هذا المهرجان يدشن امكانيات جديدة لاذربيجان وكذلك للمنطقة بأسرها من حيث تطوير السياحة. وزاد ان البلد المنظم لمهرجان التسوق يتمكن من تزويد زوار المهرجان بمعلومات مفصلة عن آخر المستجدات الاقتصادية والثقافية والفنية في البلد. الى جانب ذلك، يشهد مهرجان التسوق اطلاق أفكار جديدة قد تستفاد لتطوير الاقتصاد في المستقبل. وستسعى جورجيا الى تنظيم مثل هذا المهرجان في تبيليسي ايضا.