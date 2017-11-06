باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 7 نوفمبر تشرين الثاني. وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7003 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 7 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ابتداء من الغد

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