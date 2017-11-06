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    ثقافة


    مطربة أذربيجانية: لا حاجة الى المشاركة في المهرجانات الخارجية للتسوق الرائع

    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٨:١٤]

    باكو، 6 نوفمبر (أذرتاج).

    قالت المطربة الأذربيجانية الشهيرة تونزاله آغاييفا في حديثها مع موقع www.bakushopfest.com ان مهرجان باكو للتسوق مبادرة تسمح للناس بالتسوق بالاسعار المناسبة.

    وأضافت ان المواطنين الاذربيجانيين كانوا يزورون خارج البلد للاستمتاع بالتسوق بالاسواق المناسبة والرائعة. لكن مهرجان باكو للتسوق حل محلها وشجع الناس على التسوق في باكو.

    وزادت آغاييفا انها تحب التسوق وتبحث دائما عن الابتكار والحداثة مشيدة بهذه الفرصة المهرجانية. وأعربت المطربة عن سرورها على ان اذربيجان بلد وحيد يسر سكانه الى جانب الاجانب بتقديم فرصة الاستفادة من نظام تاكس فري اليهم.

    واستطردت المطربة الأذربيجانية قائلة ان المهرجان يشهد أمسيات موسيقية وفعاليات ثقافية. وأبدت ثقتها ان يشمل المهرجان قطاع التغذية والثقافة الى جانب القطاعات الاخرى.

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    مطربة أذربيجانية: لا حاجة الى المشاركة في المهرجانات الخارجية للتسوق الرائع