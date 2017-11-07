دفعة تالية من شباب العراق يصلون باكو للدراسة في جامعة أذربيجان للنفط والصناعة

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

يزداد اهتمام طلبة أجانب بالتعلم لدى جامعة أذربيجان الحكومية للنفط والصناعة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن دفعة تالية من شباب العراق تتضمن 15 شابا وصلوا إلى العاصمة باكو من اجل مباشرة التعلم العالي لدى الجامعة المذكورة في العام الدراسي 2017/2018م فيما هيأت الجامعة كل ظرف مناسب بالمؤسسة التعليمية لتعلم الشباب المشار اليهم.

يذكر أن الجامعة يتعلم بها عدد كبير من الطلبة الأجانب المتمثلين تركيا وروسيا وكازاخستان وتركمانستان والعراق والصين وغيرها في التخصصات المختلفة.