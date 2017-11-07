جامعة أذربيجان للنفط والصناعة حريصة على توسيع العلاقات مع مؤسسات التعليم العالي في مصر

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس جامعة أذربيجان الحكومية للنفط والصناعة مصطفى بابانلي إن قيادة الجامعة حريصة على فتح فرع للجامعة في مصر.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الجامعة أن الأستاذ بابانلي التقى في السابع من نوفمبر تشرين الثاني اليوم بمدير مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعلمية لدى السفارة المصرية في باكو الدكتور احمد سامي عبد الفتاح العايدي قدم في الاجتماع معلومات مفصلة حول فعاليات الجامعة وكلياتها مفيدا أن الجامعة في صفوف الجامعات الوطنية الأكثر من حيث عدد الطلبة الأجانب المتعلمين فيها خاصة من بلدان الشرق الأوسط. ولفت رئيس الجامعة بابانلي في هذا السياق إلى ضرورة تنظيم تعاون وفعاليات مشتركة ترمي إلى المزيد تنمية العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي بين البلدين وجلب طلبة مصريين إلى التعلم لدى الجامعة مؤكدا حرص الجامعة على فتح فرع لها لدى مصر.

وأعرب رئيس المركز المصري احمد سامي العايدي عن الامتنان من الاجتماع مفيدا أن الجانب المصري جاهز للتعاون مع الجامعة.

وتناول الضيف المصري أهمية التعاون مشددا على أن تبادل الأساتذة والطلبة أمر مهم للغاية.

وأضاف أن المركز سيقدم معلومات مفصلة حول جامعة أذربيجان للنفط والصناعة إلى شباب مصر.