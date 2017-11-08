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    ثقافة


    أذربيجان تشارك في مؤتمر "أدب الأطفال" في القاهرة

    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٩]

    باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج).

    يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الأطفال المؤتمر السنوي الثاني - مؤتمر "أدب الأطفال فى العالم العربى عبر العصور والأزمنة"، يومي الاثنين والثلاثاء 20 و 21 نوفمبر 2017م، بقاعة المؤتمرات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بحضور الدكتور أحمد الشوكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وإيمان عبدالعزيز، مديرة عام مركز توثيق وبحوث أدب الأطفال، ويعقوب الشاروني، مقرر المؤتمر.

    يشارك في المؤتمر - الذي يضم ست جلسات على مدار يومين - عدد من الدول العربية والأجنبية، وهم؛ أذربيجان، ولبنان، والمغرب، والسعودية وفلسطين.

    وستمثل اذربيجان في المؤتمر السيدة شهلاء قمبروفا مديرة المكتبة الجمهورية للأطفال.

    ستناقش في المؤتمر مواضيع مختلفة متعلقة بأدب الاطفال منها آفاق أدب الطفولة في سوريا والتربية الثقافية للطفل في مصر القديمة وأدب الأطفال في الكويت بين الماضي والحاضر والقيم في مجلات الأطفال العربية وشعر الطفل في الخليج والجزيرة العربية وتطور صورة الطفل البطل في أدب الأطفال المصري الحديث وغيرها، حسبما نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية.

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