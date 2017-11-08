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    بدء زرع قرنية العين في أذربيجان

    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]

    باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج).

    ستبدأ في اذربيجان عمليات زرع قرنية العين قريبا.

    أعلنت الدكتورة الطبيبة فرح عبدالعلييفا مديرة قسم أمراض العيون في الاطفال ان اكثر من 3000 مريض على قائمة انتظار نقل القرنية في اذربيجان و20 في المائة منهم هم الاطفال. ان المرسوم الحكومي الذي أصدره الرئيس إلهام علييف عن اجراء عملية نقل القرنية واستيراد القرنيات المتبرعة الى اذربيجان يسمح للاطباء المحليين باعادة النور الى عيون هؤلاء المرضى دون خروجهم خارج البلد للمعالجة.

    من المنتظر استيراد قرنيات العيون من ايران والولايات المتحدة الامريكية وروسيا. قد تم التوصل الى اتفاق مع بنوك العيون لتلك البلدان وسيتم احضار القرنيات الى البلد خلال اسابيع قادمة.

    يشير الاطباء الى اسباب عتامة القرنية أمراض التراكوما، أمراض القرنية الخلقية والمكتسبة، قرح القرنية، الإصابات التي قد تتعرض لها العين وتؤثر على شفافية القرنية، القرنية المخروطية، الإلتهابات الميكروبية، الإلتهابات الصديدية.

    AZERTAG.AZ :بدء زرع قرنية العين في أذربيجان
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