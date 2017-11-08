علماء أذربيجان في مجال البتروكيماويات يتعاونون مع زملائهم في مصر

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

زار وفد مؤلف من علماء معهد بحوث البترول المصري معهد العمليات البتروكيماوية باسم يوسف محمدعلييف لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان المعهد أن زيارة الوفد المصري المترأس من جانب مدير معهد بحوث البترول المصري الأستاذ الدكتور احمد محمد الصباغ استهدفت توقيع مذكرة تعاون بين المؤسستين العلميتين.

والتقى الوفد المصري أولا بمدير المعهد واقف عباسوف الذي قدم للضيوف معلومات مفصلة حول تاريخ المعهد والأبحاث العلمية الجارية به وتبادل الجانبان الآراء حول آفاق التعاون.

كما اطلع الأستاذ احمد الصباغ الجانب الأذربيجاني على بحوث علمية جارية في المعهد المصري.

ثم تعرف الضيوف إلى المتحف التذكاري المقام على شرف الاكاديمي يوسف محمدعلييف.