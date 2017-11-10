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    الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة «يئني كنجة» الفرعية للطاقة الكهربائية

    ١٠.١١.٢٠١٧ [١٥‎:١٦]

    كنجة، 10 نوفمبر، أذرتاج

    شارك الرئيس إلهام علييف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم في حفل تشغيل محطة «يئني كنجة» الفرعية للطاقة الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت بقدرة 2*40 ميجا واط أمبير وذلك على هامش زيارة يقوم بها حاليا لمدينة كنجة غرب البلاد.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس شركة «أذر ايشيق» لتوزيع الطاقة الكهربائية بابا رضايف قدم معلومات مفصلة حول الأعمال المنفذة جاء فيها أن مساحة المحطة الفرعية تبلغ 11 الف متر مربع ومن شأنها تموين اكثر من 30 في المائة من مدينة كنجة بالطاقة الكهربائية المستدامة.

    وشغل رئيس الدولة إلهام علييف المحطة الفرعية.

    وفي ختام الجولة التفقدية التقطت صور تذكارية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة «يئني كنجة» الفرعية للطاقة الكهربائية
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