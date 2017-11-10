الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تدشين متحف ميرزا شفيع واضح في كنجة

كنجة، 10 نوفمبر، أذرتاج

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم في حفل تدشين متحف ميرزا شفيع واضح في مدينة كنجة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قص الشريط الرمزي إيذانا بتدشين مبنى المتحف المشيد بدعم من مؤسسة حيدر علييف الخيرية.

يذكر أن ميرزا شفيع واضح من ابرز شعراء أذربيجان للقرن التاسع عشر الميلادي وكان يقرض اشعاره بالفارسية والاذربيجانية التركية بمستعار «واضح» وكان احد مؤلفي كتاب اللغة الاذربريجانية «كتاب تركي». وأسس المجلس الادبي المسمى بـ «ديوان حكمة» 1820م وكان معظم الشعراء والكتاب والفلاسفة لذلك العهد يجتمعون في المجلس الادبي وكان بينهم المستشرق الألماني فريدريخ فون بودينشتيتد الشاعر الألماني الذي كان يتعلم من ميرزا شفيع واضح اللغتين الفارسية والاذربيجانية. وطبع مجموعة من أشعار «واضح» عند عودته إلى وطنه مترجما إياها إلى الألمانية.

وقدم إلى الرئيس إلهام علييف معلومات حول الاعمال المنفذة في المتحف وجاء فيها أن إنشاء المتحف الواقع في حي «گوليستان» من المدينة انطلق مارس عام 2016م واستكملت في نوفمبر عام 2017م في المنهج المعماري الهندسي الوطني وقبالة المتحف متنزه «واضح».