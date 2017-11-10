افتتاح متنزه عزيز علييف الثقافي الترفيهي في كنجة

كنجة، 10 نوفمبر، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم في حفل افتتاح متنزه عزيز علييف الثقافي الترفيهي في مدينة كنجة وذلك على هامش زيارة قام بها اليوم للمدينة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المتنزه.

ونصب في المتنزه تمثال عزيز علييف رجل الدولة المرموق وارتفاع التمثال 4 أمتار من سطح الأرض.

وضع الرئيس إلهام علييف باقة من الزهور إلى قاعدة التمثال.

وقدمت معلومات مفصلة إلى الرئيس إلهام علييف حول الظروف المهيأة لدى المتنزه وجاء فيها أن المتنزه المنشأ على مساحة هيكتارين من الأرض يقع على شارع عزيز علييف في حي «گوليستان» وسط المدينة. واستكملت إنشاء المتنزه في أكتوبر 2017م بعد انطلاقه مارس 2016م.

وفي المتنزه 25 جهازا رياضيا متنوعا وميدان مصغر لكرة القدم.