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    حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة
    الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل

    ١٤.١١.٢٠١٧ [١٦:١٥‎]

    باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    أقيم في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم حفل مهيب بمناسبة الذكرى السنوية الخامس والعشرين لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة / يئني أذربيجان / لدى مركز حيدر علييف في العاصمة باكو.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني رئيس حزب يئني أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.

    وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الحفل.

    AZERTAG.AZ :حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة
    الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل
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    حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل