باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج أقيم في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم حفل مهيب بمناسبة الذكرى السنوية الخامس والعشرين لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة / يئني أذربيجان / لدى مركز حيدر علييف في العاصمة باكو. وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني رئيس حزب يئني أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل. وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الحفل.

AZERTAG.AZ : حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة

الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل

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