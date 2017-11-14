حفل مهيب بالذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة
الرئيس إلهام علييف يشارك في الحفل
AzerTAg.az
١٤.١١.٢٠١٧ [١٦:١٥]
باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج
أقيم في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم حفل مهيب بمناسبة الذكرى السنوية الخامس والعشرين لتأسيس حزب أذربيجان الحديثة / يئني أذربيجان / لدى مركز حيدر علييف في العاصمة باكو.
وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني رئيس حزب يئني أذربيجان إلهام علييف شارك في الحفل.
وألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الحفل.
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