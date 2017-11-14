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    اقتصاد


    الجمارك تعلن مؤشرات تصدير النفط والغاز منذ مطلع العام

    ١٤.١١.٢٠١٧ [١٨:١٤]

    باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    قالت لجنة الجمارك في بيان إن حجم تصدير النفط الخام من أذربيجان شكل 72.22 في المائة من حجم التصدير العام للبلد خلال فترة يناير – أكتوبر 2017م الجاري.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الجمارك أن تصدير الغاز خلال الفترة المذكورة يشكل 11.06 في المائة من حجم التصدير العام فيما وصل معدل تصدير المنتجات النفطية فيه 2.96 في المائة بفئة السلع والمنتجات المصنفة بـ2710.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تعلن مؤشرات تصدير النفط والغاز منذ مطلع العام
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