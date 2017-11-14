الجمارك تعلن مؤشرات تصدير النفط من أذربيجان منذ مطلع العام
AzerTAg.az
١٤.١١.٢٠١٧ [١٩:٠٩]
باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج
قالت لجنة الجمارك في بيان إن حجم تصدير النفط الخام من أذربيجان بلغ 16 مليونا و 977 ألف و 159 طن خلال فترة يناير – أكتوبر 2017م الجاري.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة النفط الخام المصدر خلال الفترة المذكورة بلغت 6 مليارات و 539 مليون و 344 ألف دولار.
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