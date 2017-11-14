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    الجمارك تعلن مؤشرات تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان منذ مطلع العام

    ١٤.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٦]

    باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    قالت لجنة الجمارك في بيان إن حجم تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان بلغ 5 مليارات و 649 مليون و 24 ألف طن خلال فترة أشهر العام الجاري العشر.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر خلال الفترة المذكورة بلغت مليارا ومليونا و 705 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تعلن مؤشرات تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان منذ مطلع العام
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