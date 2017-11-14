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    سياسة


    الارتباط الثقافي والديني بين أذربيجان ومصر يؤثر إيجابيا على تطوير العلاقات الشاملة

    ١٤.١١.٢٠١٧ [٢٠:٤٥‎]

    باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع الوفد المرافق له.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير محمدياروف تناول في الاجتماع العلاقات التاريخية بين أذربيجان ومصر مؤكدا على أن الارتباط الثقافي والديني بين البلدين يؤثر إيجابيا على توسيع العلاقات مع تكوينه إمكانات كبيرة لتطوير التعاون.

    وأشار محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محمد إلى حبه الخاص تجاه أذربيجان قائلا إن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين يعزز التعاون ويعطي دفعة تنمية السياحة.

    وبحث الطرفان في الاجتماع الوضع الحالي للتعاون السياحي بين البلدين مع التأكيد على ضرورة المزيد من الجهود المشتركة في هذا المجال.

    وتذكر الوزير محمدياروف بامتنان زيارة رسمية قام بها لمصر في العام الماضي واجتماعات عقدها هناك مفيدا أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى تساهم في التعاون الثنائي.

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