نائبة الرئيس الأولى ترعى استقبالا في باريس بترشح باكو لاستضافة إكسبو 2025م

باريس، 15 نوفمبر، أذرتاج

جرى في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني في باريس لدى الجناح الملكي استقبالٌ بمناسبة ترشح العاصمة الأذربيجانية باكو إلى استضافة المعرض الدولي إكسبو 2025م بتنظيم مكتب المعارض الدولي.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا شاركت في الاستقبال.

وقال مقدم للاستقبال وصف أذربيجان بلؤلؤة القوقاز إن البلد له تاريخ قديم وثقافة وحضارة غنية معبرا عن مشاعر الفخر والشرف بحضور نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا فعاليات الاستقبال.

وألقت نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا كلمة في الاستقبال.

ثم شاهد المشاركون مقطع فيديو عن أذربيجان.

ووزعت على المشاركين أثناء الاستقبال فهارس مكرسة لترشح العاصمة باكو إلى استضافة إكسبو 2025م وهدايا تذكارية متعلقة بأذربيجان.