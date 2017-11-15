الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير العلاقات الخارجية البرازيلي
AzerTAg.az
١٥.١١.٢٠١٧ [١١:٠٠]
باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج
استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم وزير العلاقات الخارجية البرازيلي ألويْزيو نونيز فيريرا مع الوفد المرافق له.
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