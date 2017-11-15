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    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الداخلية المولدوفي

    ١٥‎.١١.٢٠١٧ [١١:٠٤]

    باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم وزير الداخلية المولدوفي الكساندر جيزدان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الداخلية المولدوفي
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