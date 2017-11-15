دوري الدرجة الأولى: جدول الجولة الـ 9 مع ترتيب الأندية

دبي، 15 نوفمبر، أذرتاج

أعلن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن جدول الجولة التاسعة مع أسماء طواقم التحكيم لمبارياتها التي تنظم خلال اليومين 16-17 نوفمبر.

وابلغ مراسل أذرتاج أن جميع مباريات الجولة تنطلق في نفس الساعة 14.30.

وأوضح أن الجولة تنطلق بمباراتين يلتقي بناء بالجيش الرياضي وشوالان مع خزر فيهما في اليوم الأول من الجولة.

وتستمر الجولة في 17 نوفمبر الجمعة بثلاثة مباريات أخرى حيث يحل ميل موغان ضيفا على صباح فيما يضيف قراداغ لوكباتان غريمه اقصو بينما يتنافس طوران طاووس مع زاقاتالا في الدربي الجهوري الغربي.

وزاد أن قراداغ لوكباتان ما برح يتزعم الترتيب برصيد 20 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي بفارق 3 نقاط ثانيا وطوران طاووس ثالثا برصيد 14 نقطة. كما يحل خزر رابعا برصيد 12 نقطة وبناء خامسا برصيد 11 نقطة متقدمين أمام ميل موغان سادسا برصيد 10 نقاط وشوالان سابعا وصباح ثامنا بنفس القدر من النقاط فيما تراجع اقصو إلى المركز التاسع برصيد 8 نقاط وزاقاتالا عاشرا أخيرا دون نقطة.