وزير الدفاع الأوزبكي يزور اذربيجان حاليا

باكو، 16 نوفمبر (أذرتاج).

وصل وزير الدفاع الأوزبكي الجنرال عبدالسلام عزيزوف والوفد المرافق له في زيارة رسمية الى جمهورية أذربيجان.

افادت أذرتاج نقلا من وزارة الدفاع ان الوزير الاوزبكي سيجري العديد من اللقاءات في مجالات التعاون العسكري والفني العسكري والتعليم العسكري وغيرها في وزارة الدفاع الأذربيجانية.