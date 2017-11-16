الرئيس إلهام علييف يدشن مدرسة قصبة ماسازير المتوسطة الثانوية رقم 5 في أبشرون

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

شارك رئيس أذربيجان إلهام علييف في السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم في حفل تدشين المدرسة المتوسطة الثانوية جديد الإنشاء رقم 5 بقصبة ماسازير لمحافظة أبشرون على هامش زيارة يقوم بها حاليا للمحافظة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قص الشريط الرمزي إيذانا بافتتاح المدرسة وقام بجولة تفقدية في المدرسة الجديدة.

وقيل للرئيس إلهام علييف خلال الجولة التفقدية إن أعمال إنشاء المدرسة انطلقت عام خمسة عشر وألفين بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف الخيرية واستكمل في أكتوبر العام الجاري. وتزيد مساحة مبنى المدرسة المكون من ثلاثة طوابق عن ست مائة وأربعة آلاف متر مربع ويستوعب مائتين وألف تلميذ في أربعين غرفة وغرفة مزودة بأحدث المستلزمات المدرسية والدراسية ومن جملتها مختبرات حصص الفيزياء والكيمياء والبيولوجية ومكتبة وقاعة للاجتماعات بسعة ثلاثة وستين ومائة مقعد ومقصف وغرفتين لورشة عمل بجانب صالة رياضية.