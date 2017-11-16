الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة أبشرون

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم إلى محافظة أبشرون.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف زار في البداية تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه.

وأحاط رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة أبشرون إرادة گولمحمدوفا الرئيسَ إلهاما علييف علما بأعمال الترميم والتعمير والمشاريع المنفذة حول التمثال وعلى نطاق المدينة عامة.