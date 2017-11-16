زلزال قوي يهز محافظة أغدام والمناطق المحاذية
AzerTAg.az
١٦.١١.٢٠١٧ [١٢:٤٦]
باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج
سجل مركز رصد الزلازل هزات أرضية بلغت قوتها ست درجات ليلة السادس عشر من نوفمبر اليوم على مساحة محافظة أغدام الأذربيجانية شبه المحتلة.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان المركز التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن قوة الزلزال الواقع في العمق البالغ خمسة وعشرين كم ست درجات في البؤرة فيما شعر بها بدرجات تراوحت بين خمس وثلاث درجات لدى المناطق المحاذية.
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