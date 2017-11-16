الرئيس إلهام علييف يتفقد فعاليات مؤسسة «زحمت روزي» للمنتجات الزراعية في أبشرون

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم فعاليات مؤسسة «زحمت روزي» ذات المسؤولية المحدودة بمحافظة أبشرون.

وابلغ مراسل أذرتاج أن وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف أحاط الرئيس إلهام علييف علماً بمشاريع استثمارية ممولة من جانب الصندوق الوطني لدعم ريادة العمل لدى الوزارة في محافظة أبشرون. ولفت الوزير مصطفايف إلى أن المجمع الزراعي الصناعي البالغة كلفته اثنين وأربعين مليون مانات والمتمثل في مركز لوجيستي ومذبحة البهائم والدواجن ومعمل إنتاج اللحوم واللبن حصل على قروض مسهلة عن الصندوق الوطني قدر ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف مانات مبلغا أن المؤسسة استعادت القروض بالكامل حتى اليوم.

وتعرف الرئيس إلهام علييف خلال الجولة التفقدية على سير إنتاج منتجات اللحوم واللبن التي تسوق بالعلامة التجارية «صنع في أذربيجان» «صاب» وتفقد المنتجات الجاهزة.

في ختام الجولة التقطت صور تذكارية.